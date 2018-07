Abel Braga enaltece atuação contra Brasil-RS, mas critica torcida do Fluminense

Abel Braga celebrou a atuação do Fluminense nesta quarta-feira, no empate por 1 a 1 com o Brasil, de Pelotas (RS), em Duque de Caxias (RJ), resultado que classificou o time às quartas de final da Copa da Primeira Liga. Ainda assim, o treinador lamentou a atitude de sua torcida, que vaiou a equipe formada em sua maioria por jovens jogadores.

"Quero fazer uma observação. Não estou conseguindo entender meu torcedor. Não vir aqui até consigo entender, é quarta-feira de noite, fim de mês, depois de feriados prolongados. É normal. Mas vem e incentiva os moleques. Os caras ficam xingando o tempo todo, não é possível", reclamou Abel Braga. "Parece que precisa ter super exibição sempre. Não é por aí".

Apesar da frustração com a torcida, o treinador elogiou a atuação de sua equipe reserva. "Meu time só jogou bola. Não tem nem volante que para a jogada, não existe. É um time que sempre busca jogar ofensivamente", avaliou. "Voltamos muito bem para o segundo tempo, fizemos o gol e poderíamos ter liquidado, ter feito o segundo, o terceiro, mas perdemos gols incríveis. Valeu!"

A única lamentação com a atuação, segundo Abel Braga, veio com o vacilo que resultou no gol do adversário. "É uma equipe difícil, talhada para defender, que joga por uma bola, uma falta, um escanteio. E nós sofremos o gol".