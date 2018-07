Abel Braga esconde time do Inter para encarar São Paulo

O técnico Abel Braga optou pelo mistério e fez um treino fechado para a imprensa nesta terça-feira, escondendo o time do Inter para enfrentar o São Paulo, nesta quarta, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. A principal dúvida mantida por ele é com relação ao substituto do volante Wellington, que não pode jogar por questões contratuais.

Como está emprestado pelo próprio São Paulo, Wellington é desfalque certo para o Inter. Seu substituto deve ser Jorge Henrique ou Alan Patrick. Além disso, Abel não poderá contar com o também volante Willians, que ainda se recupera de lesão muscular na coxa esquerda, o que garante a permanência de Ygor no time titular.

A provável escalação do Inter tem Dida; Cláudio Winck, Ernando, Juan e Fabrício; Ygor, Aránguiz, Jorge Henrique (Alan Patrick), Alex e D''Alessandro; Rafael Moura. E o time vai em busca da sexta vitória seguida no Brasileirão, para tentar tirar o Cruzeiro da liderança - a diferença entre eles é de apenas dois pontos (33 a 31).

"É importante a gente continuar vencendo. É o que queremos. Se a gente conseguir continuar evitando sofrer gols, as vitórias podem vir mais fácil, sem fazer pressão", afirmou o zagueiro Juan, um dos líderes do elenco do Inter, lembrando que a equipe que conseguiu essas cinco vitórias seguidas sem levar um gol sequer.