Abel Braga estuda antecipar chegada de auxiliar ao Flu Abel Braga estreia como técnico do Fluminense no dia 12 de junho, contra o Corinthians, na quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Mas depois de assistir preocupado à derrota para o São Paulo, no domingo, o treinador do Al Jazira está propenso a enviar seu auxiliar Leomir para assumir o comando do time uma rodada antes.