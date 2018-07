Abel Braga evita confirmar Alex contra o Botafogo

PORTO ALEGRE - Abel Braga ainda não sabe se poderá contar com Alex para o jogo do Internacional contra o Botafogo, domingo, no Maracanã. Apesar de mostrar confiança, o técnico mostra cautela e diz que vai esperar pelo treino deste sábado para confirmar a escalação do time gaúcho para a segunda rodada do Brasileirão.

"Alex tem mais possibilidade de jogar do que não jogar. É um jogador experiente, que faz a equipe jogar. Isso ficou nítido na última partida. Mas se não estiver 100%, não vai para campo", declarou Abel, ao fim do treino desta sexta-feira.

O meia sentiu dores na estreia da equipe no campeonato, no fim de semana passado. Ele deixou o gramado com suspeita de contratura muscular, não confirmada por exames realizados durante a semana. Mas ainda preocupa a comissão técnica. Se for vetado, o titular deverá ser Valdivia, que treinou entre os titulares nesta manhã.

Outro que virou dúvida para domingo é Cláudio Winck. O lateral-direito sentiu um desconforto muscular durante o treino desta sexta e foi poupado. Ele será reavaliado na manhã deste sábado, mas não preocupa, segundo afirmou o próprio treinador depois das atividades desta sexta.

Assim, o Internacional deve entrar em campo no domingo com Dida; Cláudio Winck, Paulão, Juan e Fabrício; Willians, Aránguiz, Alan Patrick, D?Alessandro e Alex (Valdivia); Rafael Moura.