Abel Braga exalta determinação do Inter para seguir 100% no Gaúchão

CAXIAS DO SUL - A quarta vitória consecutiva do Internacional no Campeonato Gaúcho empolgou o técnico Abel Braga. Após três triunfos consecutivos do time Sub-23, a equipe, dessa vez formada por reservas, manteve a campanha perfeita ao bater o São Paulo, de Rio Grande, por 2 a 1, em Caxias do Sul, o que foi festejado pelo treinador, que destacou o empenho da equipe na sua primeira partida no retorno ao time.

"É um grupo determinado. Tivemos apenas um treino e jogamos contra uma equipe difícil, que joga com alas e zagueiros altos. Não demos grandes chances ao adversário", afirmou Abel.

Além da vitória, a partida com o São Paulo foi especial para o zagueiro Índio, de 38 anos, que disputou seu primeiro jogo no décimo Campeonato Gaúcho da sua carreira. "Hoje falei o quanto estava orgulhoso por estar no meio da garotada neste que é o meu 10º Gauchão", comentou.

Na zaga, Índio teve a companhia do recém-contratado Ernando, que também festejou o triunfo. "A gente vai se conhecendo, o estilo de jogo que o Abel quer. Foi bom pelo resultado", disse o estreante zagueiro Ernando.

A vitória de quarta-feira levou o Inter aos 12 pontos, na liderança do Grupo A do Campeonato Gaúcho. O time volta a entrar em campo no próximo domingo, quando vai enfrentar o Cruzeiro, de Porto Alegre, às 19h30, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.