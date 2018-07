Abel Braga exalta 'espírito de equipe' após vitória do Fluminense

RIO - Abel Braga não poupou elogios ao time após a vitória que ampliou a vantagem do Fluminense na liderança disparada do Brasileirão. Para o treinador, o triunfo sobre o Coritiba, na noite de quinta-feira, foi "justa", consequência do "espírito de equipe" do grupo.

"Acho que foi uma vitória justa", afirmou, após fazer 2 a 1 nos paranaenses, no Engenhão. "No segundo tempo, tivemos a chance para fazer o terceiro gol, mas cometemos o descuido. Levamos o gol porque desguarnecemos a casinha. É aquela coisa: jogo controlado, 2 a 0, leva um gol nos minutos finais, vai ser sofrimento. Se fosse o contrário, eles passariam sufoco também".

O treinador atribuiu o bom desempenho à dedicação da equipe em campo. "O mais importante desse grupo é demonstrar esse espírito de união, de equipe. Isso é o que dá mais satisfação de trabalhar no Fluminense hoje. Desde a arrancada de 2009 que essa equipe não para de dar orgulho ao seu torcedor. Hoje deu novamente. Os jogadores se entregam a cada jogo. Se tem de dar chutão, eles dão, não tem problema. E esse espírito de equipe é o mais bonito de se ver. Eles se entregam", exaltou.

Abel, contudo, não deixou de destacar as atuações individuais de Thiago Neves e Wellington Nem. "O Thiago é um jogador decisivo. Ele sabe exatamente o que tem de fazer e o que é pedido. É diferenciado. Fico feliz quando ele marca, porque ele se entrega totalmente ao jogo. E hoje ele contribuiu muito para a equipe. E o Wellington Nem está num momento muito bom. Está fazendo gol, dando assistência e, pela velocidade que tem, sabemos que podemos contar. Está sendo fundamental no momento de afunilamento do campeonato", comentou.

Com a vitória desta quinta, o Fluminense chegou aos 72 pontos, abrindo novamente 9 pontos sobre o vice-líder Atlético-MG. O time mineiro só entrará em campo nesta rodada na próxima quarta, contra o Flamengo, no Independência.

FLUMINENSE 2 x 1 CORITIBA

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Bruno, Gum, Digão e Carlinhos; Edinho, Jean, Deco (Wagner)(Diguinho) e Thiago Neves (Rafael Sobis); Fred e Wellington Nem. Técnico: Abel Braga.

CORITIBA - Vanderlei; Victor Ferraz (Raúl Ruidíaz), Luccas Claro, Escudero e Denis (Pereira); Willian, Gil (Anderson Aquino), Everton Ribeiro, Lincoln e Rafinha; Deivid. Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS - Wellington Nem, aos 16 minutos do primeiro tempo; Thiago Neves, aos 24, e Everton Ribeiro, aos 35 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Deco (Fluminense); Deivid (Coritiba).

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

RENDA - R$ 613.805,00.

PÚBLICO - 29.994 pagantes.

LOCAL - Estádio Olímpico João Havelange (Engenhão), no Rio de Janeiro (RJ).