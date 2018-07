Abel Braga exalta o meia Felipe no Fluminense e aprova avanço gremista

RIO - O Fluminense entrou em campo na noite de quarta-feira pelo Campeonato Carioca, mas a equipe estava com as atenções divididas. No mesmo momento em que o time empatou por 2 a 2 com o Friburguense, no Engenhão, pela quarta rodada da Taça Guanabara, o Grêmio eliminou a LDU e será um dos adversários do time das Laranjeiras no Grupo 8 da Copa Libertadores. Abel garantiu que ficou satisfeito com a classificação do clube brasileiro.

"A classificação do Grêmio é muito melhor em questão de logística e deslocamento. Não vi o jogo, mas acredito que o resultado deve ter sido justo", disse o técnico do Fluminense, que também terá Huachipato, do Chile, e Caracas, da Venezuela, como adversários no Grupo 8.

A estreia do Fluminense na Libertadores será no dia 13, fora de casa, contra o Caracas. Abel avisou que o planejamento para a competição já está adiantado. "A lista já está na minha cabeça. Estamos observando todo mundo e dando ritmo para todos. Tudo está começando a se definir de forma muito clara", afirmou.

Ao analisar a atuação do Fluminense, Abel admitiu que o time teve atuação apagada diante do Friburguense, mas elogiou a estreia do meia Felipe. A equipe chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas conseguiu arrancar o empate por 2 a 2.

"Nós queremos sempre ganhar. Mas é óbvio que estamos preparando o time para ser campeão de uma competição. O resultado foi justo, porque não jogamos bem no primeiro tempo, mas mesmo assim não tomamos gols. O Felipe teve uma atuação acima do esperado. O Monzón sentiu um pouco, mas é normal. Foi um jogo de muita vontade, muita luta. O gol custou a sair, mas não podemos reclamar", disse.

Com o empate, o Fluminense está na liderança do Grupo B da Taça Guanabara, com oito pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Flamengo nesta quinta-feira. A equipe volta a entrar em campo no sábado, quando vai enfrentar o Quissamã, às 19h30, em Macaé, em duelo válido pela quinta rodada.