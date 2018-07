Abel Braga exalta os jogadores do Inter após vitória: 'São fantásticos'

Depois de ser alvo de diversas críticas e contestações, Abel Braga mostrou alívio com a vitória do Internacional sobre o Botafogo, por 2 a 0, domingo, no Beira-Rio. Para o treinador, o triunfo comprovou que seus jogadores superaram a ansiedade após duas dolorosas derrotas no Brasileirão.

Na rodada passada, o Inter foi superado pelo lanterna Vitória. E, na anterior, sofreu uma incrível virada do Figueirense, em casa. "O importante foi a resposta. Fiquei muito feliz pelos jogadores, que estavam em um momento de ansiedade, que queriam resolver rápido", afirmou Abel.

O técnico destacou que os dois tropeços não abalaram o elenco. "O grupo seguiu muito unido. Ocorreram coisas fantásticas nestes três dias para esse jogo. Muita prova de profissionalismo, humildade. Isso foi um dos motivos para o que eu disse na sexta, que morreria abraçado com eles. Esses caras são fantásticos", exaltou.

Abel dedicou o triunfo, que devolveu a equipe para o terceiro lugar da tabela, aos seus jogadores. "Estou muito feliz. Essa vitória foi para eles, para as famílias deles. Eu conheço o trabalho deste grupo. Foi uma semana especial. Conseguimos corrigir algo que não estávamos conseguindo", comentou.

Com 37 pontos, o time está a cinco do vice-líder São Paulo e a nove do líder Cruzeiro. Na próxima rodada, quarta-feira, o Inter vai visitar o Sport em Recife.