Abel Braga exalta vitória do Internacional, mas admite queda técnica

CAXIAS DO SUL - Após três partidas, o Internacional voltou a vencer no Campeonato Brasileiro na última quarta-feira, quando bateu a Chapecoense por 2 a 0, em Caxias do Sul. O técnico Abel Braga exaltou o resultado, mas admitiu que o time gaúcho tem enfrentado uma queda de rendimento por conta dos desfalques. Foram sete diante da equipe catarinense.

"Foi um resultado muito bom. Jogamos de uma maneira diferente hoje (quarta-feira), com apenas um treino de 15 minutos. O time mostrou uma cultura tática muito boa. Mas é claro que não dá para querer a mesma qualidade coletiva do outro time (com todos os titulares)", declarou.

O grande destaque da partida ficou por conta do atacante Wellington Paulista, autor dos dois gols. Substituto do lesionado Rafael Moura, o jogador celebrou mais uma oportunidade com a camisa do Inter. "Estou muito feliz em ter aproveitado mais esta oportunidade."

Em meio à comemoração pelo resultado, o meia D''Alessandro lembrou que a equipe ainda não venceu fora de casa e pediu que esse tabu seja encerrado já no domingo, diante do Fluminense, em Macaé. "Confiamos no nosso trabalho. Agora vamos procurar marcar mais pontos fora de casa."