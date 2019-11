Abel Braga fala em 'desespero' no Cruzeiro e planeja mudanças contra o CSA

A goleada por 4 a 1 sofrida para o Santos neste sábado, na Vila Belmiro, fez o técnico Abel Braga reconhecer que o clima no Cruzeiro é de desespero pelo perigo de ser rebaixado. O time mineiro não vence há cinco jogos e viu o risco de queda aumentar.

"Estamos chateados, obviamente. O torcedor deve estar num desespero, como nós estamos. Mas, não importa, nós temos que superar isso até quinta-feira e sair do Mineirão com um bom resultado. Tem que ser dessa maneira", disse o treinador, em referência à próxima partida da equipe contra o CSA, no Mineirão.

Para o duelo, marcado para quinta-feira, às 21h30, e tratado com um dos mais importantes do ano para o Cruzeiro, Abel planejou mudanças. Ele afirmou que pensará com calma nas possibilidades que tem. Um dos que pode ficar de fora é Thiago Neves. O meia revelou estar atuando com dores na panturrilha, algo que teria surpreendido o treinador.

"Pode ser, pode ser (que mude jogadores para a partida). Quando você pega uma equipe que vai jogar da intermediária para trás, você tem que procurar jogar pelos lados do campo. Vamos pensar com calma", pontuou o técnico.

Apesar da sequência negativa recente, o Cruzeiro ainda está fora da zona de rebaixamento. No entanto, a equipe mineira, que tem 36 pontos, vai entrar no grupo dos quatro piores se o Fluminense empatar ou vencer o CSA nesta segunda-feira, no Rei Pelé.