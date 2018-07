Abel Braga faz mistério para escalar o Inter que pega o São Paulo

O técnico Abel Braga aproveitou a ausência dos volantes Willians e Wellington para fazer mistério em torno do esquema e da escalação que o Internacional vai usar para enfrentar o São Paulo, nesta quarta-feira, às 22 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Willians está afastado por contusão e Wellington, que tem vínculo com o visitante, está impedido de participar do jogo por cláusula contratual entre os dois clubes.

É provável que Ygor, que já substituiu Willians contra o Goiás, seja mantido no time, O treinador colorado recorreu até a treino fechado para esconder quem assume a outra vaga no meio de campo. As opções são a entrada de Bertotto ou o recuo de Aránguiz para uma função mais defensiva, com abertura de uma vaga para ser disputado por Jorge Henrique, Valdívia e Alan Patrick na armação.

A sequência de cinco vitórias consecutivas, nas quais a defesa não sofreu sequer um gol, levou o Internacional à vice-liderança com 31 pontos. O clube gaúcho persegue o Cruzeiro, que tem 33, e pode dormir como primeiro colocado se vencer o seu jogo. Depois terá de escolher entre torcer para o time mineiro tropeçar diante do Grêmio, na quinta, em Belo Horizonte, ou voltar para o segundo lugar só para ver o rival local, que não faz boa campanha, afundar ainda mais na tabela de classificação.