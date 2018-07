Abel Braga fecha o treino e faz mistério no Inter para o sábado

Repleto de desfalques, o técnico Abel Braga não quer dar pistas sobre a escalação do Internacional que vai a campo no duelo diante do Figueirense, no sábado. Ele fechou o treino desta quinta-feira, no Beira-Rio, e escondeu quem entrará em campo no Orlando Scarpelli, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, no confronto que colocará em jogo a classificação direta dos gaúchos à fase de grupos da Libertadores.

No total, o Inter tem nove desfalques para o fim de semana: os suspensos D''Alessandro, Fabrício e Gilberto e os lesionados Juan, Eduardo Sasha, Wellington, Jorge Henrique, Alan Patrick e Nilmar. Na atividade da última quarta, Abel deu indícios de que escalaria Valdivia entre os titulares, mas não confirmou.

A tendência é que o time gaúcho vá a campo com: Alisson; Wellington Silva, Alan Costa, Ernando e Alan Ruschel; Willians, Aránguiz, Alex, Valdívia e Taiberson; Rafael Moura. Com 66 pontos, o Inter está na terceira colocação. Se vencer, está na fase de grupos da Libertadores. Em caso de tropeço, precisa torcer contra o Corinthians, que pega o Criciúma no mesmo dia.