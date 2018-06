Abel Braga fecha treino do Fluminense e faz mistério sobre Marcos Jr. e Sornoza

O técnico Abel Braga fechou o treino do Fluminense desta quarta-feira e escondeu o time que entrará em campo para enfrentar o Vasco na quinta-feira, às 21 horas, pela semifinal do Campeonato Carioca.

As principais dúvidas na equipe são as presenças do atacante Marcos Jr. e do meio-campista Sornoza. Os dois se machucaram na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, que garantiu o título da Taça Rio e o direito de jogar pelo empate na semifinal do Estadual.

O equatoriano sofreu um entorse no joelho esquerdo. Se ele não entrar em campo, o treinador tem como opções Luquinhas e o volante Douglas, improvisado. Marcos Junior torceu o tornozelo direito e se for vetado pode dar lugar a Pablo Dyego ou Robinho.

O restante da equipe deverá ser a mesma que venceu a decisão da Taça Rio. Na última vez que Fluminense e Vasco jogaram, pelo segundo turno do Carioca, ficaram no empate por 0 a 0, resultado que seria suficiente para classificar o time tricolor à final do Carioca.