Abel Braga fecha treino e esconde escalação do Internacional

O técnico Abel Braga decidiu apostar no mistério para tentar reabilitar o Internacional no Campeonato Brasileiro após a derrota para o Grêmio no último domingo. Nesta terça-feira, ele não deu qualquer indicação sobre qual será a formação do time para o duelo com o São Paulo, nesta quarta-feira, no Morumbi, ao fechar o treinamento, realizado no Beira-Rio.

Na última segunda-feira, no dia seguinte ao Gre-Nal, os titulares realizaram apenas trabalhos regenerativos. Já nesta terça-feira, a atividade foi fechada. Assim, não foi possível saber a escalação, embora seja certo que o time não contará com dois volantes para o duelo com o São Paulo, antecipado da 35.ª rodada do Brasileirão.

Aránguiz está na seleção chilena e ficará fora da partida, assim como Willians, que cumprirá suspensão automática nesta quarta-feira. Bertotto e Ygor são os favoritos para receberem uma oportunidade no meio-de-campo do Inter.

Em compensação, o Inter terá dois reforços no duelo com o São Paulo: o lateral-esquerdo Fabrício e o atacante Jorge Henrique. Ambos não disputaram o Gre-Nal por estarem suspensos, mas apenas o lateral deve ser titular diante do São Paulo.

Goleado pelo Grêmio por 4 a 1, o Inter deixou o G4 do Brasileirão e agora está em sexto lugar, com 56 pontos. Por isso, o time precisa superar o São Paulo para seguir firme na luta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.