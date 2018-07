Abel Braga fecha treino e faz mistério no Inter para Gre-Nal

Na semana de preparação para o clássico diante do maior rival, o técnico Abel Braga decidiu fazer mistério e esconder a escalação do Internacional para pegar o Grêmio. Ele fechou o treino desta quinta-feira à imprensa e não deu pistas da equipe que entrará em campo no domingo, na casa do adversário, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal dúvida é em relação ao meia Alex. Recuperado de um problema no tornozelo esquerdo, o meia treinou normalmente na quarta, depois de ser desfalque nas últimas duas partidas do Inter. A tendência é que ele tenha condições de jogo para domingo, resta saber se será titular ou ficará como opção no banco.

Os desfalques certos para o clássico são o lateral-esquerdo Fabrício e o atacante Jorge Henrique, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é que o Internacional entre em campo na Arena do Grêmio com: Alisson; Cláudio Winck, Alan, Ernando e Alan Ruschel; Willians, Aránguiz, Alan Patrick, Alex e D''Alessandro; Nilmar.