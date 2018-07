Abel Braga fecha treino e faz mistério para encarar o Atlético-GO

Em busca de uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem, o técnico Abel Braga fez mistério no treino do Fluminense desta quinta-feira. No CT Pedro Antônio, o comandante tricolor fechou a atividade à imprensa e escondeu a escalação que vai encarar o Atlético-GO no domingo, fora de casa, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Em 1ª atividade após protesto de torcida, Abel comanda treino fechado

Com o triunfo do Grêmio na Libertadores, o Fluminense entrou na zona de classificação para a Sul-Americana. O time tricolor tem 46 pontos, na 14.ª colocação, e precisa apenas de um empate em Goiânia para confirmar a vaga no torneio continental sem depender de nenhum outro resultado.

Abel impediu a entrada da imprensa ao longo de toda a atividade desta quinta. De acordo com a assessoria do clube, os jogadores fizeram um trabalho de dois toques, em campo reduzido, por cerca de 1h20min.

Ainda não está certo se Abel levará o Fluminense com os titulares para encarar o Atlético-GO. As ausências confirmadas são o lateral Marlon e o atacante Marcos Júnior, suspensos. Léo e Matheus Alessandro deverão atuar.