Abel Braga festeja 3.º lugar no Brasileiro, mas contém euforia no Fluminense

PORTO ALEGRE - A vitória diante do Internacional por 2 a 1, no último domingo, em Porto Alegre, colocou o Fluminense de vez na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Com 56 pontos, a equipe está na terceira colocação, a apenas dois de Corinthians e Vasco. Ao final do confronto, o clima era de festa no lado do time carioca e o técnico Abel Braga afirmou: "Estamos no bolo".

"Estamos muito felizes, mas ninguém está com euforia, cantando no vestiário. Foi mais um jogo, extremamente difícil. É uma vitória que dá um moral muito grande, nos coloca perto do líder. Vamos continuar trabalhando com a mesma seriedade", declarou. "Estou muito feliz porque estamos lá no bolo", completou.

Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o América-MG, último colocado da competição, em casa, no próximo domingo. Apesar do favoritismo, Abel quer seriedade e lembrou que o time mineiro bateu o líder Corinthians também no último domingo. "Vão dizer que vamos passar pelo América-MG, mas o líder não passou. Se a gente não chegar no jogo e dar a vida, realmente, vai encontrar problema", avaliou.

O confronto de domingo, aliás, foi especial para o treinador e marcou o reencontro com a torcida do Inter, onde trabalhou de 2006 a 2008 e foi campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes, em 2006. Antes da partida, ele teve seu nome cantado pelos gaúchos. "Teve um grau de emotividade muito grande. Nunca tinha tido este grau de reconhecimento na carreira, foi uma homenagem", disse.

Mesmo sentimento teve o atacante Rafael Sobis. Revelado pelo Inter, o atacante também esteve na conquista da Libertadores, na qual foi fundamental, marcando dois gols na primeira partida da decisão diante do São Paulo. No confronto deste domingo, no entanto, ele foi o herói do Fluminense, marcando o gol que selou a vitória.

"Admito que é a pior sensação possível, porque nunca me vi fazendo gol no Inter. Mas tenho que fazer meu trabalho, minha vida é outro clube, é o Fluminense. Estou muito feliz e quero levar o Fluminense o mais longe possível, assim como levei o Inter", apontou.