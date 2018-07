Abel Braga festeja vitória e marca de 250 jogos no comando do Flu

Vitória fora de casa, liderança do Brasileirão e uma marca histórica. Para Abel Braga, não faltaram motivos para comemorar na noite deste domingo, ao fim do triunfo do Fluminense sobre o Atlético Mineiro, por 2 a 1, no Independência. Nesse duelo, o treinador comandou a equipe carioca pela 250ª vez.

"Felicidade hoje é total pela vitória, por esse grande sacrifício e por completar 250 jogos no comando desse grande e querido Fluminense. Estou em êxtase", celebrou o técnico, satisfeito também pela superação da sua equipe. Na quarta, a equipe carioca levou 3 a 1 do Grêmio, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

"A queda de quarta-feira significou para nós muito menos do que levantarmos e fazer um grande jogo como nós fizemos. O bom não é aquele que só sabe ultrapassar barreiras, o bom é aquele que sabe se levantar nos momentos mais difíceis", disse Abel.

O treinador atribuiu a boa vitória fora de casa ao crescimento do time em diferentes setores. "Vinha uma equipe que tinha sofrido nove gols e não falo defesa, falo em equipe. O [Henrique] Dourado foi muito bem na entrevista que deu na sexta-feira quando disse que o time todo é responsável. Hoje, de todos os momentos do jogo, tanto o Richarlison quanto o Scarpa marcaram muito", avaliou.

Scarpa fez seu retorno ao time titular do Fluminense e agradou Abel Braga. "Mais do que esperado, principalmente no segundo tempo. Final do primeiro já tinha entrado no jogo, custou a entrar um pouquinho. Mas a ideia foi de começar com ele para atingir a melhor forma, o melhor ritmo e colaborou muito. Ficou provado que deu um toque de muito mais qualidade na equipe", elogiou o técnico.

Agora a equipe carioca volta a campo no sábado para fazer o clássico com o Vasco, em São Januário, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.