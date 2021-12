Abel Braga revela acerto do Fluminense com Willian Bigode e busca por jogadores do Inter

A equipe do Fluminense de 2022 será bem diferente da utilizada por Marcão em 2021. Nesta sexta-feira, o técnico Abel Braga falou em mudanças na postura e também revelou como andam as negociações por reforços. Ele "cravou" a contratação de Willian Bigode, do Palmeiras, e abriu jogo sobre indicações de Moisés, Patrick e Rodinei, todos comandados por ele no Internacional durante a campanha do vice-campeonato do Brasileirão de 2020.

"Agora eu tenho uma liderança na frente que é o Fred, e uma atrás, que é o Felipe Melo. Estou muito confiante nesse ano", iniciou o papo sobre o Fluminense à rádio Grenal o agora comandante do clube carioca. O centroavante e o novo volante serão os líderes de um grupo que deve passar por bastante mudanças.

Abel Braga furou a diretoria e cravou a chegada de Willian Bigode. O atacante seria o segundo reforço ex-Palmeiras no clube. "Parece que já está acertado, eu queria esse jogador há muito tempo", afirmou. E abriu seus pedidos à direção.

"Eu gostaria de ter o Moisés, o Patrick. Está tendo conversas com o Flamengo pelo Rodinei... São três jogadores de muita velocidade, de força. Não são jogadores de fazer coisas excepcionais, mas são firmes", avaliou.

Com jogadores de velocidade e guerreiros, Abel planeja um Fluminense mais ousado, sobretudo nas visitas. No Brasileirão, o time foi presa fácil longe de casa. A ideia é mudar isso para 2022. "Vamos ser um time de ataque. Não pode ter o rendimento que teve fora de casa, foi muito ruim. Tem que ter uma maneira, tem que ter o plano B", ponderou, insatisfeito com o que viu na temporada.