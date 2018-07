Abel Braga indica que Bruno deve ser barrado no Flu

"O Bruno faz um trabalho mais defensivo, o que deixa o Carlinhos subir pela esquerda. Mas a gente perdeu força naquele lado com a contusão do Thiago Neves e precisamos compensar no lado direito", analisou o treinador, que concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira nas Laranjeiras.

O atacante Wellington Nem não participou do recreativo desta sexta, mas a comissão técnica disse que a medida foi apenas preventiva e espera contar com ele para o duelo com a Portuguesa. Desta forma, o time carioca deve entrar em campo com: Diego Cavalieri; Wallace, Gum, Anderson e Carlinhos; Edinho, Jean, Wagner e Deco; Wellington Nem e Fred.