Abel Braga irá antecipar chegada ao Fluminense

Abel Braga chegará antes ao Flu porque conseguiu uma liberação antecipada do Al-Jazira. E isso só foi possível graças ao título antecipado do campeonato nacional dos Emirados Árabes Unidos.

"Como a federação local antecipou a última rodada, ganhei alguns dias e estarei liberado dia 5 de junho. Minha expectativa é me apresentar ao Fluminense no dia 8 para estar com o time no jogo do dia 12 contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro", disse o treinador.

À espera de Abel, o Fluminense deverá ser treinado por Enderson Moreira nas três primeiras rodadas do Brasileirão, contra São Paulo, Atlético-GO e Cruzeiro.