Abel Braga lamenta chances perdidas pelo Vasco: 'Não definimos"

Único representante do Vasco a falar com a imprensa depois da classificação à terceira fase da Copa do Brasil, o técnico Abel Braga acredita que o time merecia um melhor resultado do que a vitória magra sobre o ABC, por 1 a 0, no Maracanã.

Para o experiente treinador, o Vasco apresentou um futebol melhor do que no jogo contra o Resende - empate por 1 a 1, no último final de semana -, mas não converteu as oportunidades criadas.

"A gente merecia um resultado melhor. Jogamos mais do que contra o Resende. Se tivéssemos feito as oportunidades que tivemos, teríamos jogado o resto da partida com mais tranquilidade. Não definimos. Na minha visão, faltou converter as chances", analisou Abel.

Sobre as vaias que recebeu mesmo após a vitória, o treinador evitou entrar em maiores polêmicas e disse que sempre tenta dar o melhor ao clube. "O torcedor é soberano. Eu estou feliz, pois tento dar o meu máximo ao clube. O torcedor só vaiou após o apito final. Então, é isso", comentou o treinador.

Assim como vem acontecendo nas últimas semanas, os jogadores não falaram com a imprensa em forma de protesto aos salários atrasados. A situação pode ser amenizada com a premiação de R$ 1,5 milhão pelo time chegar à terceira fase.