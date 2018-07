Abel Braga pede para Fluminense controlar ansiedade

Fred e Digão cumprem suspensão, enquanto Bruno e Marcos Júnior estão machucados. Para completar, o meia Felipe sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda e foi vetado. Dos cinco jogadores, os três primeiros são titulares do time.

Com quatro derrotas consecutivas, o ambiente no clube não ficou ameno nem mesmo com a presença de jovens e freiras que acompanharam o treino desta sexta-feira nas Laranjeiras e estão na cidade para a Jornada Mundial da Juventude.

Na vaga de Fred, o jovem Samuel, que passou as últimas semanas tendo de lidar com rumores de uma transferência, formará dupla com Rafael Sóbis. Leandro Euzébio entra na zaga e Wellington Silva joga na lateral direita.

"Não podemos ter excesso de ansiedade. Tenho certeza de que temos um time muito bom, que joga de igual para igual com qualquer equipe", disse Abel Braga.