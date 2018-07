Abel Braga poupa Alex e testa Nilmar entre titulares no Inter

O técnico Abel Braga comandou treinamento tático em campo reduzido no CT Parque Gigante nesta quarta-feira e promoveu algumas mudanças na equipe do Internacional. As principais novidades ficaram por conta da ausência do meia Alex, poupado, e o teste do atacante Nilmar como titular.

Contratado recentemente, Nilmar passou longo período recuperando a forma física e já vinha entrando no segundo tempo das últimas partidas do Inter. Apesar de ter sido testado nesta quarta, a tendência é que ele permaneça como opção no banco para o duelo diante do Corinthians domingo, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro

Já Alex deve atuar normalmente. Ele foi poupado nesta quarta por conta do desgaste pela maratona de jogos. Aránguiz foi outro que não treinou, já que serviu a seleção chilena no amistoso contra a Bolívia, na última terça, mas também entrará em campo normalmente diante do Corinthians.

O lateral Fabrício participou somente da primeira parte da atividade. Juan e Wellington, lesionados, ficaram de fora. Já Cláudio Winck e Wellington Silva se recuperaram de contusões e brigam pela titularidade na direita. Assim, o Inter deve entrar em campo no domingo com: Dida; Wellington Silva (Cláudio Winck), Paulão, Ernando e Fabrício; Willians, Bertotto, Aránguiz, Alex e D''Alessandro; Wellington Paulista.