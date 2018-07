Abel Braga poupará titulares do Inter na Sul-Americana O Internacional vai poupar alguns titulares do jogo contra o Bahia, nesta quarta-feira, em Porto Alegre, pela Copa Sul-Americana. A prioridade do clube gaúcho é usar a máxima força possível no Campeonato Brasileiro, competição na qual está em terceiro lugar, com 31 pontos, oito atrás do líder Cruzeiro.