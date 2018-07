Abel Braga prega foco no Vasco antes da estreia na Libertadores

RIO - O Fluminense estreia quarta-feira na Libertadores, quando visita o Caracas na Venezuela. Apesar da conquista do título inédito da competição continental ser a prioridade do clube nesta temporada, o técnico Abel Braga pregou foco no clássico com o Vasco, que acontece neste sábado, pelo Campeonato Carioca.

"Vamos pensar primeiro no Vasco. Depois, a gente pensa na quarta-feira", disse Abel Braga, durante a entrevista nesta sexta-feira, quando não quis confirmar a escalação do Fluminense para o clássico. Ele adiantou, porém, que o volante Jean e o atacante Fred, que defenderam a seleção brasileira na quarta, voltam ao time.

Abel Braga não esconde que a prioridade do Fluminense é mesmo a Libertadores, mas também dá importância ao Campeonato Carioca. Além de precisar da vitória para se manter em boa situação na busca pela vaga nas semifinais - está em segundo lugar no Grupo B -, o confronto deste sábado ainda é um clássico.

"O Campeonato Carioca, como todos os torneios regionais, é charmoso, importante. Nós somos a única equipe que misturou [titulares e reservas nas primeiras rodadas do estadual]. Tem que ser assim. Não posso querer colocar um grau de igualdade e importância iguais na Libertadores e no Carioca", explicou Abel Braga.

Apesar de tentar manter o foco na disputa do clássico contra o Vasco, o treinador admitiu que tem uma certa preocupação com o estado do gramado no estádio que o Fluminense jogará na quarta-feira na Venezuela. "O tamanho do campo é bom, mas parece que o gramado está ruim", relatou Abel Braga.