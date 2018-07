Abel Braga recusa acordo com Botafogo e não libera Bolatti

O Internacional recusou a proposta do Botafogo e agora cada um dos dois times ganhou um desfalque para o confronto entre eles, domingo, no Beira-Rio. Isso porque tanto o lateral-direito Gilberto, emprestado pelos cariocas, quanto o volante Bolatti, cedido pelos gaúchos, têm cláusulas que os proíbem de atuar contra os clubes aos quais estão presos.

"No primeiro turno eu solicitei e não aceitaram. Agora nós não aceitaremos. Jogamos uma partida muito complicada com um menino, que depois teve uma sequência boa, o Diogo. Agora ele está jogando, com ritmo. Não aceitei. Ficam fora Gilberto e Bolatti", explicou Abel Braga, citando a partida do primeiro turno, quando escalou Diogo.

O Botafogo tinha maior interesse no acordo, uma vez que tem elenco mais enxuto. Bolatti já não pegou o São Paulo, quarta-feira, porque estava suspenso. Com o argentino seguindo fora, o técnico Vagner Mancini perde uma opção de substituto para Airton, que foi expulso diante dos paulistas em Brasília.

No Inter, Abel Braga também tem problemas. Wellington Silva e Cláudio Winck, ambos laterais-direitos, estão machucados. Diogo é a quarta opção, mas tem a confiança do treinador. "O Diogo já entrou no Rio. Ele jogará. Não vou improvisar", garantiu Abel.