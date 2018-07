Abel Braga reencontra jogadores do Inter em Abu Dabi Técnico do Internacional nas conquistas da Libertadores e do Mundial em 2006, Abel Braga pôde reencontrar jogadores, dirigentes do clube gaúcho e o colega Celso Roth nesta sexta-feira, em Abu Dabi, nas arquibancadas do Estádio Mohamed Bin Zayed. Abel comanda atualmente o Al-Jazira, dono da arena que recebeu a partida entre Pachuca e Mazembe.