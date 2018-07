Abel Braga renova com o Fluminense por mais uma temporada

SÃO PAULO - O técnico Abel Braga renovou com o Fluminense por mais uma temporada, até dezembro de 2013, encerrando de vez a especulação de que poderia dirigir o Inter de Porto Alegre. Abelão renova no mesmo dia que o clube gaúcho demitiu Fernandão.

A diretoria do Flu abriu os cofres para dar ao técnico um aumento de salário, digno de campeão do Brasileirão. Abel Braga assinou contrato nesta terça-feira, em reunião com o diretor do clube, Rodrigo Caetano, e com o vice de futebol, Sandro Lima.

Foi o próprio Abel Braga que pediu para que seu contrato fosse discutido somente após o desfecho do Campeonato Brasileiro. Ele não queria se envolver com esse assunto antes de decidir o futuro do time em campo. Achava que isso poderia atrapalhar a concentração de todos no clube, inclusive dele.

O Fluminense o procurou a primeira vez para a renovação em outubro. Em Presidente Prudente, após ganhar do Palmeiras por 3 a 2 e garantir o título nacional, Abel recebeu o carinho da torcida e garantiu sua permanência nas Laranjeiras para a Libertadores. Dito e feito.

Desde que chegou ao clube, Abel Braga coleciona títulos. Ganhou o Estadual e o Nacional de 2012.