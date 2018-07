Abel Braga repete Levir Culpi e diz que foi: 'Um burro com sorte'

"Um burro com sorte" é o título do livro publicado recentemente por Levir Culpi, agora o atual técnico campeão da Copa do Brasil. Abel Braga se apropriou da expressão para se defender das críticas e comemorar a vaga do Internacional na próxima edição da Libertadores, obtida após vitória por 3 a 1 sobre o Palmeiras, sábado à noite, no Beira-Rio.

"Hoje (sábado) eu estou feliz. Hoje foi o dia do burro com sorte. Eu fiquei sem nove jogadores para colocar no banco, e aí colocamos os guris. Aí sabe o que acontece se eu perco hoje? Iam perguntar ''Por que não começou com Valdívia?''. Quando o Taiberson cansou, o D''Alessandro veio me perguntar ''Professor, vai entrar o Gustavo?'' E deu certo. Tá aí: Taiberson fez o gol, Valdívia fez o gol", festejou Abel.

O treinador, porém, elogiou não apenas os garotos, decisivos no triunfo sobre o Palmeiras, mas também os veteranos do grupo colorado, segundo ele fundamentais para a conquista da vaga. "Estou orgulhoso não só dos meninos, mas também dos antigos. Porque não é fácil entrarem os guris, como o Alisson, Alan Costa e Valdívia. É porque o pessoal apoia. Eles (os mais velhos) sabem como foram importantes hoje, nessa campanha. Estou orgulhoso desse grupo. Há um grande ambiente."

Apesar do bom momento, porém, Abel Braga falou em tom de despedida. O treinador tem contrato só até o fim do ano e não quis revelar se vai continuar. "A decisão eu já tomei, mas ainda não é o momento de falar. Ainda temos um jogo. O importante é eu saber o que quero, ter essa convicção. Esse aqui é um clube diferente para mim."