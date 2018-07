Abel Braga se emociona com homenagem por 250 jogos no Fluminense: 'Nunca vi isso'

O técnico Abel Braga foi homenageado pelo Fluminense, nesta quinta-feira, com uma placa comemorativa pelos 250 jogos no comando do time carioca. Surpreendido pelo presidente do clube com um quadro comemorativo, ilustrado com o rosto do treinador formado por frases simbólicas, enviadas por torcedores, além de uma camisa com o número 250 às costas, Abel se emocionou e agradeceu.

"Foi uma surpresa. O dia se tornou muito especial. Esse quadro vai ter um lugar de destaque na minha casa. Estou muito feliz. Não esperava isso aqui. É uma grande conquista. A esportiva todos trabalham. A conquista humana, o reconhecimento, a gratidão é muito mais valiosa. É um dia especial, não vou esquecer. Fico feliz. As pessoas entendem a representatividade e a relação que eu tenho com este clube. De coração, eu agradeço. É um clube especial. Faz 40 anos que tenho de futebol e nunca vi isso", declarou o técnico.

Ao entregar os presentes ao técnico - que soma várias passagens pelo clube como jogador (onde iniciou a carreira) e treinador -, o presidente do time carioca, Pedro Abad, frisou os anos de dedicação de Abel Braga ao Fluminense e reforçou a necessidade de não valorizar somente os jogadores.

"A gente gosta de reverenciar ídolo de campo. O Abel é um ídolo gigante que fica à beira do campo. Quero te entregar uma camisa referente aos 250 jogos. Também recebemos mais de mil mensagens de torcedores. Fizemos um quadro com elas. É um reconhecimento do que você representa para o clube e para a torcida", ressaltou Pedro Abad.

A homenagem aconteceu no CT Pedro Antonio, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, após o treino desta quinta-feira, preparatório para o clássico diante do Vasco, no próximo sábado, às 16 horas, em São Januário, pela terceira rodada do Brasileirão.

O time não contará com o meia Sornoza, que sofreu uma fratura no tornozelo na última partida da equipe (vitória sobre o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, por 2 a 1). A previsão é que o equatoriano fique pelo menos três meses fora do time.