Abel Braga tem alta e promete comandar o Flamengo na quarta-feira

O técnico do Flamengo, Abel Braga, recebeu alta na tarde deste sábado do Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Após ter uma arritmia cardíaca e passar mal durante o clássico com o Fluminense, o treinador foi internado na madrugada de quinta-feira e passou por uma ablação, procedimento realizado por meio de cateteres, sem a necessidade de abertura do tórax para acesso ao coração.

Abel disse que voltará a trabalhar na segunda-feira e comandará a equipe na quarta-feira, diante do Peñarol, pela fase de grupos da Copa Libertadores. No entanto, ficará de fora da final da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, contra o Vasco, neste domingo, no Maracanã.

"Não tive permissão para ir ao Maracanã, mas na segunda-feira já estou dando treino. Quarta-feira (diante do Peñarol), vai ser muito bom estar lá, vendo o Maracanã sem lugar vazio, todo ocupado por rubro-negros", afirmou Abel Braga em entrevista ao canal SporTV após deixar o Hospital Pró-Cardíaco.

Abel saiu do hospital andando e bem disposto. O treinador vestia bermuda e camiseta e carregava uma bolsa no ombro. "Foi um procedimento tranquilo, sem problema nenhum, tanto que eu iria para casa amanhã (domingo) e já estou indo hoje (sábado)", explicou.

Animado com a boa fase do Flamengo, Abel disse que possui uma relação "muito forte" com os jogadores e que isso o anima a voltar logo ao trabalho. "Eu tinha dito para eles algumas vez que não era legal ser 'órfão'. Eu não poderia deixar, nesse momento, os meus jogadores órfãos. Temos muitas coisas a buscar e acredito nisso pelas respostas que eles têm dado a cada dia. A relação é muito forte. Acho que temos feito um Flamengo diferente", disse.

Vasco e Flamengo se enfrentam domingo, às 16h, no estádio do Maracanã, pela decisão da Taça Rio. Como na quarta-feira vai enfrentar o Peñarol pela Libertadores, o rubro-negro deve ir a campo com uma formação reserva.