Abel Braga terá volta de Willians, mas esconde escalação do Inter

Em meio ao momento conturbado que atravessa o Internacional, o técnico Abel Braga utiliza-se de todos os artifícios para tentar reerguer a equipe. Nesta sexta-feira, por exemplo, voltou a fechar o treino à imprensa e fez mistério sobre a escalação que colocará em campo para pegar o Palmeiras, sábado, no Pacaembu, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que parece certo é o retorno de Willians entre os titulares. O jogador se recuperou de uma contusão muscular que o afastou das últimas rodadas e deverá ocupar a vaga de Ygor, que vinha atuando. Poupados contra o Bahia, na derrota por 2 a 0 de quarta-feira, Juan, Fabrício e Rafael Moura também devem voltar a campo nas vagas de Paulão, Alan Ruschel e Wellington Paulista.

Mas é no meio de campo que reside a dúvida. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o meia D''Alessandro está fora da partida. Cláudio Winck poderia ser seu substituto, mas deve seguir na lateral direita já que Wellington Silva apresentou uma lesão muscular. A tendência é que Valdivia ganhe mais uma chance, mas Alan Patrick corre por fora e também pode jogar.

Assim, o Internacional deve ser escalado neste sábado com: Dida; Cláudio Winck, Ernando, Juan e Fabrício; Willians, Wellington, Aránguiz, Alex e Valdivia; Rafael Moura. O time gaúcho é o terceiro colocado na tabela, com 31 pontos, enquanto o Palmeiras é o 16.º, com 17.