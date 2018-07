Abel Braga testa Deco entre os titulares do Fluminense

RIO - O técnico Abel Braga escalou o meia Deco como titular do Fluminense no treino desta quarta-feira, realizado na Escola de Educação Física do Exército, na Urca. Desde a acusação - e depois absolvição - por doping, o jogador havia perdido espaço na equipe. Durante a atividade, Deco entrou no lugar de Rhayner.

Antes do treino, o atacante Fred chegou 30 minutos atrasado às Laranjeiras. Ele não conseguiu pegar o ônibus que levou o elenco até a Urca, foi de carro particular e conseguiu chegar a tempo do início do treino. Segundo a assessoria de imprensa do clube, o motivo do atraso foi um compromisso comercial. Técnico e diretoria já estariam avisados.

REFORÇOS

Nesta quarta, o jornal argentino Clarín noticiou que o Fluminense é um dos clubes interessados na contratação do zagueiro Burdisso, do Boca Juniors. Mas o clube brasileiro teria concorrência forte: o Parma, da Itália.

Embora esteja com algumas dificuldades financeiras, o Fluminense pode tentar uma contratação após as saídas de Wellington Nem e Thiago Neves. O diretor executivo do Flu, Rodrigo Caetano, já afirmou que se houver uma grande oportunidade no mercado, o clube pode aproveitar.