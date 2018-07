Abel Braga testa Fluminense com três atacantes Em situação preocupante no Grupo B da Taça Guanabara, o Fluminense deverá contar com uma formação mais ofensiva na partida desta quarta-feira, contra o Americano, fora de casa. O novo esquema, com três atacantes, foi testado pelo técnico Abel Braga no treino desta terça.