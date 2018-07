Abel Braga testa mudanças no ataque do Fluminense

RIO - De "folga" na Copa Libertadores, o Fluminense já se prepara para a primeira rodada da Taça Rio, no próximo domingo, contra o Audax-RJ. Nesta terça-feira, o técnico Abel Braga mostrou que pode fazer mudanças no time. No treino tático, testou o ataque com os meias Rhayner e Wagner e os atacantes Fred e Wellington Nem.

Titulares até a semifinal da Taça Guanabara, Deco e Thiago Neves não participaram da atividade. O luso-brasileiro ficou na academia fazendo trabalho específico e deve enfrentar o Audax, novamente no time principal. Já Thiago Neves deixou o treino da manhã depois de se machucar sozinho no exercício físico e não voltou para a atividade da tarde.

O atacante Wellington Nem disse que o time não precisa mudar o esquema tático. "A nossa forma de jogar é essa, a gente está jogando bem. Os times vêm jogar com medo do Fluminense, recuados lá na defesa. Deu certo no ano passado e não tem porque não dar nessa temporada", afirmou. "A bola não está entrando, mas vamos trabalhar para acontecer. A fase vai passar".