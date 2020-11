Abel Braga testa positivo para covid-19 e desfalca o Inter contra o Fluminense

A pandemia de covid-19 voltou a assombrar o futebol brasileiro e mais um comandante não estará à frente da sua equipe na rodada do Campeonato Brasileiro deste final de semana. O novo infectado é Abel Braga, técnico do Internacional, que não participará do duelo do time gaúcho em casa contra o Fluminense, no domingo, às 18h15 (horário de Brasília).

Aos 68 anos, Abel Braga é considerado grupo de risco do novo coronavírus. Entretanto, está assintomático e sem maiores problemas em decorrência da doença. Além do treinador, o goleiro Keiller também testou positivo para o vírus e também está cumprindo com os protocolos sanitários de distanciamento social.

Leia Também Procuradoria do STJD denuncia Atlético-MG, Jorge Sampaoli e analista do clube

Sem Abel, o Inter agora fica sob responsabilidade dos auxiliares Osmar Loss e Leomir, não só para encarar o Fluminense no domingo, mas pelo tempo que se estender o isolamento do técnico principal. Assim sendo, o clube colorado pode não contar com seu comandante no primeiro compromisso das oitavas de final da Copa Libertadores, na próxima quarta-feira, às 21h30, também no beira-rio.

No Campeonato Brasileiro, o Internacional ocupa atualmente a vice-liderança com 36 pontos, empatado em número de pontos com São Paulo e Flamengo, nas 3ª e 4ª colocações, respectivamente, mas à frente pelo critério de desempate. Sob o comando de Abel Braga, o time venceu apenas um jogo, contra o América-MG, mas acabou sendo eliminado na Copa do Brasil nos pênaltis na última quarta-feira.