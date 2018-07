Abel Braga usa titulares e Fluminense ganha jogo-treino contra o Cidade Nova

Abel Braga voltou a comandar um jogo-treino no Fluminense contra o Cidade Nova. Mas, diferentemente da última quarta-feira, quando apenas os jogadores reservas foram a campo, o treinador escalou neste sábado a sua equipe titular.

E, contando com gols do centroavante Henrique Dourado e do meia Gustavo Scarpa, o Fluminense repetiu o placar do jogo-treino anterior contra o Cidade Nova e goleou por 5 a 0. Pedro, Marcos Júnior e Lucas marcaram os outros.

Enquanto os titulares disputavam o jogo-treino, os demais atletas fizeram apenas uma atividade física. O trabalho deste sábado serviu como preparação ao importante clássico da próxima quinta-feira contra o Flamengo, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo, aliás, promete ser decisivo ao Fluminense. Depois de cair de produção e perder as suas últimas três partidas na competição, a equipe carioca despencou na tabela de classificação e precisa reagir com urgência. Está, afinal, apenas na 16.ª colocação com 31 pontos, apenas um na frente de Sport e Avaí, que estão na zona de rebaixamento.