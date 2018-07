Abel Braga vai comandar o Inter em 2014

SÃO PAULO - Abel Braga é o novo técnico do Inter para a temporada de 2014. O treinador já negociava havia dois meses com a diretoria do time gaúcho, onde já trabalhou com sucesso. Abelão, no entanto, decidiu esperar o fim da temporada para assinar contrato. O Inter fez campanha apenas regular nesta temporada sob o comando de Dunga e depois de Clemer na função de interino. Abel estava no mercado desde que deixou o Fluminense. O clube colorado também reposicionou alguns de seus dirigentes do futebol.

Abel Braga conhece bem o Beira-Rio. Em 2006, sob seu comando, o time foi campeão da Libertadores e também do Mundial de Clubes da Fifa. Esse foi seu melhor trabalho no Inter, mas não o único. O treinador já fez seis contrato com o clube em épocas diferentes. O desafio de Abel é recolocar o Inter em posto mais privilegiado do futebol nacional. Eliminado pelo Atlético-PR na Copa do Brasil, a equipe também teve de suar a camisa para não cair no Brasileirão. Lutou até a última rodada para escapar da degola. Ficou em 15º lugar, com 48 pontos. Em 2014, o novo Beira-Rio será entregue.

Ainda em férias, mas já pensando no elenco para o próximo ano, Abel deverá começar seu trabalho somente dia 8 de janeiro.