Abel Braga vê Vasco melhor, mas nega favoritismo de rival na decisão

RIO - Depois de o Fluminense se classificar para a final da Taça Guanabara, na noite da última quinta-feira, o técnico Abel Braga afirmou que vê o Vasco hoje como melhor time do Rio, mas negou que o adversário entrará como favorito no clássico deste domingo, às 16 horas, no Engenhão, que valerá o título do primeiro turno do Campeonato Carioca.

O treinador ressaltou que o Fluminense é um time que se acostumou a superar grandes obstáculos nos últimos tempos e, por isso, entrará na decisão para lutar pela taça em igualdade de condições com os vascaínos. A equipe tricolor foi à final após superar o Botafogo nos pênaltis, depois de empate por 1 a 1 no tempo normal, no qual o time alvinegro abriu o placar aos 30 minutos do segundo tempo.

"Não tem essa de favorito não. O Vasco está 100% até agora, mas tudo no Fluminense é sofrido, mas é na dificuldade que realmente a gente busca força, superação quando ninguém acredita. E foi o que aconteceu hoje (quinta). Saímos perdendo, buscamos o empate, depois ficamos em desvantagem nos pênaltis e ganhamos", ressaltou Abel.

O treinador, porém, reconhece que a campanha do Vasco no Carioca é inquestionável. O time chegou à final da Taça Guanabara com 100% de aproveitamento e tentará coroar o seu ótimo desempenho neste domingo. Mas Abel enfatiza que estes números positivos não entram em campo na hora da decisão. "O Vasco está invicto, com sete vitórias, e é o melhor time do Rio atualmente, mas não é por isso que é favorito e vai ganhar o jogo. Todos esses dados não garantem a vitória a eles. A equipe do Cristóvão Borges só não foi bem na estreia da Libertadores, mas tem um ótimo conjunto", opinou.