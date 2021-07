Abel cita Tite e critica campo do Sport: 'Deveria ser proibido jogar aqui'

A vitória por 1 a 0 do Palmeiras sobre o Sport, neste domingo, na Ilha do Retiro, não foi o suficiente para que o técnico Abel Ferreira saísse satisfeito de campo. Apesar de feliz com o triunfo, o português ficou muito incomodado com o gramado, a ponto de dizer que "deveria ser proibido" jogar no estádio pernambucano, além de ter evocado o nome de Tite, técnico da seleção brasileira, para se posicionar a favor de melhorias no futebol brasileiro.

O Palmeiras abriu o placar aos 37 minutos primeiro tempo, com um gol de Gustavo Scarpa, e não conseguiu manter o ritmo na sequência da partida, tanto que passou boa parte da etapa final se defendendo. Segundo Abel, uma das maiores dificuldades do time foi lidar com o gramado. "Acho que o resultado é fabuloso, pois jogamos contra dois adversários: o Sport Recife e o gramado. Já falei do gramado no início do jogo e não vou me prolongar mais, deveria ser proibido jogar futebol aqui", afirmou.

O treinador aproveitou o gancho da crítica ao campo para mandar um recado a Tite, dizendo que está do lado do comandante da seleção, que criticou o gramado do Engenhão após a vitória por 1 a 0 sobre o Chile, nas quartas de final da Copa América. "Volto a dizer ao Tite: estou contigo, se queremos melhorar ainda mais o futebol brasileiro, temos que melhorar as condições onde queremos jogar", afirmou português.

Abel ainda comentou sobre outro fator que vai além do desempenho da equipe: a discrepância dos climas das regiões brasileiras. Após enfrentar o frio de Porto Alegre contra o Inter, o Palmeiras encarou um clima muito quente em Pernambuco. "Eu sempre disse que o Brasil iria me tornar melhor treinador por tudo, e essa é uma das razões. Em Porto Alegre jogamos com cinco, seis graus, e aqui pegamos 30", afirmou o treinador.

Com a vitória sobre o Sport, a terceira seguida, o Palmeiras chegou aos 18 pontos e se consolidou na briga pela liderança do Brasileirão. O próximo compromisso da equipe está marcado para às 19 horas de quarta-feira, contra o Grêmio, no Allianz Parque.