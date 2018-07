Abel comanda treino do Fluminense e mantém mistério sobre escalação

O técnico Abel Braga comandou neste sábado uma atividade em campo reduzido e também deu atenção às jogadas de bola parada no treino final antes do jogo em que o Fluminense vai encarar o Palmeiras, no domingo, às 16 horas, no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador não confirmou a escalação da equipe. Mas a tendência é que repita a base da formação que conseguiu a heroica classificação em cima da LDU na última quinta-feira, fora de casa, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O treinador, porém, pode poupar algum titular em razão do desgaste físico.

O time carioca perdeu a partida por 2 a 1, mas graças ao gol salvador de Pedro aos 40 minutos do segundo tempo, avançou à próxima fase - no jogo de ida, o Fluminense havia vencido por 1 a 0. Apesar de ter sido o principal responsável por colocar a equipe na próxima fase, Pedro deve seguir como reserva.

Contra o Palmeiras, o Fluminense tentará acabar com uma péssima sequência em casa.

A última vitória da equipe no Rio pelo Brasileirão foi há mais de um mês, quando o time aplicou 2 a 1 no Atlético-MG. Depois, o Fluminense perdeu clássico para o Vasco e marcou apenas um ponto em duas partidas como visitante.