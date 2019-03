Abel comanda treino só com reservas e evita antecipar time para Libertadores

O técnico Abel Braga evitou antecipar neste sábado a formação titular do Flamengo que estreará na Copa Libertadores na próxima terça-feira, na Bolívia. Ele contou somente com reservas no treino com bola no gramado da Gávea - o CT Ninho do Urubu segue interditado após o incêndio que matou dez jogadores da base.

Os titulares fizeram apenas trabalho regenerativo nesta manhã, ainda devido ao desgaste da vitória sobre a Portuguesa, na noite de quinta, em rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. A intenção do treinador é evitar maior desgaste e eventuais problemas físicos do elenco antes da importante estreia.

Sem fazer mistério, Abel já indicou que a formação titular contra o San José, na Bolívia, deve ser a mesma de quinta-feira. Naquele triunfo, ele escalou o Flamengo com Diego Alves; Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Cuellar, Willian Arão, Bruno Henrique, Diego e Arrascaeta; Gabriel.

"O time está pronto. Vamos encarar de igual pra igual, com alguns detalhes fundamentais para jogar na altitude", dissera Abel, após a vitória por 3 a 1 sobre a Portuguesa. "Estamos confiantes. Eles têm uma boa equipe, lançam muito a bola, têm um atacante alto", projetara.

Antes de viajar para a Bolívia, o grupo do Flamengo ainda fará mais uma atividade em solo brasileiro, na manhã deste domingo, mais uma vez na Gávea. A viagem deve acontecer à tarde. E, na segunda-feira, o encerramento da preparação será em Santa Cruz de la Sierra, já em solo boliviano. O jogo será na cidade de Oruro.

No Grupo D da Libertadores, o time carioca vai enfrentar também a LDU e o Peñarol.