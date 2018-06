Abel comanda treino tático e Fluminense segue preparação para a Copa do Brasil

Eliminado ainda na fase inicial da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, o Fluminense realizou um treinamento tático nesta terça-feira e seguiu a sua preparação para enfrentar o Salgueiro-PE, nesta quinta, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela segunda fase da Copa do Brasil.

+ Fluminense oficializa as contratações do lateral Léo e do goleiro Rodolfo

No CT Pedro Antônio, na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital carioca, orientados pelo técnico Abel Braga, os jogadores trabalharam por aproximadamente uma hora. A atividade teve o preparo de algumas jogadas ensaiadas e o treino de finalizações.

Abel Braga, aliás, parava constantemente o trabalho para conversar e orientar os atletas. Os constantes gritos do treinador serviam também para elogiar o elenco quando uma jogada saía conforme ele orientava.

Depois de perder os seus principais jogadores - como o goleiro Diego Cavalieri, o zagueiro Henrique, o meia Gustavo Scarpa e o atacante Henrique Dourado -, Abel Braga tem buscado reestruturar o time. O início do trabalho, contudo, culminou com a eliminação precoce na Taça Guanabara.

Com a chegada de novos jogadores - como o goleiro Rodolfo, que estava no Oeste-SP, e o lateral-direito Léo, que disputou a última temporada pelo Coritiba -, o Fluminense espera ganhar novo fôlego para a sequência do ano. E o novo teste será nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil.