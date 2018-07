Abel confirma desfalque de Deco e Sóbis no Fluminense

"O (Rafael) Sóbis, no início da semana, apresentou um desnível entre as pernas, precisamos igualar a força entre elas. E o Deco, que além do tornozelo, está com um problema no estômago. Os dois estão fora", disse o treinador, que também confirmou o desfalque de Leandro Euzébio. "O Leandro ficou jogando no limite. Mas está na hora de haver outra dupla de zaga, até porque ele está fora do próximo jogo da Libertadores", completou.

Além da vitória, o Fluminense precisa que o Vasco ganhe do Boavista para chegar às semifinais. O adversário deste sábado, o Bangu, é o pior time do Campeonato Carioca, sem nenhum ponto somado até o momento. Mesmo assim, Abel pediu atenção aos jogadores durante os 90 minutos da partida.

"Sabendo que só a vitória interessa, não podemos entrar achando que as coisas já estão resolvidas antes de o jogo começar. Só se ganha depois de muito sacrifício, força de vontade, determinação, como fizemos no último jogo", apontou, lembrando da vitória diante do Americano, na última quarta-feira.