Abel confirma Digão na vaga de Márcio Rosário no Fluminense

RIO - O técnico Abel Braga confirmou nesta terça-feira que fará apenas uma mudança no time do Fluminense para o jogo desta quarta, contra o Atlético Mineiro, em Ipatinga. O zagueiro Digão voltará à equipe para substituir o suspenso Márcio Rosário.

Deco foi mantido no time, embora o treinador tenha cogitado poupá-lo após a vitória sobre o Palmeiras no domingo. Fred não treinou com os demais jogadores nesta terça, mas está confirmado para o jogo desta quarta. Ele fez apenas trabalho de reforço muscular na academia.

"Não fizemos nada radical, apenas uma mudança por necessidade. Mexi quase que por obrigação e onde tinha que mexer. Agora, que posso repetir a escalação, farei isso. Tivemos uma das duas melhores atuações no ano e os jogadores estão de moral elevado", justificou Abel Braga.

Desta forma, o Fluminense deverá entrar em campo nesta quarta escalado com: Diego Cavalieri, Mariano, Gum, Digão e Carlinhos, Edinho, Diguinho, Marquinho, Souza e Deco; Fred.