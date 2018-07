Abel confirma Inter com força máxima para o Gre-Nal

PORTO ALEGRE - O Gre-Nal deste domingo, o 399.º duelo entre os dois grandes clubes do futebol gaúcho e primeiro de 2014, terá mesmo os melhores elencos de Internacional e Grêmio em campo na Arena. Neste sábado, o técnico Abel Braga confirmou que a equipe colorada vai visitar o rival com força máxima.

No último treino antes do clássico, o treinador confirmou o time com Muriel; Gilberto, Paulão, Juan e Fabrício; Willians, Aránguiz e Alex; D'Alessandro, Jorge Henrique e Rafael Moura. Desta forma, o goleiro Dida, que recupera de lesão, não vai enfrentar o clube pelo qual jogou no ano passado.

O Internacional lidera o Grupo A do Campeonato Gaúcho com 18 pontos, contra 13 do Brasil de Pelotas, o segundo colocado, que tem um jogo a menos. Do outro lado, no Grupo B, o Grêmio só venceu três jogos em seis rodadas, mas lidera também, com 11 pontos. Os quatro primeiros de cada chave avançam para as quartas de final.