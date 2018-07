Abel confirma retorno de Thiago Neves ao time titular contra o Zamora

RIO - Afastado há 20 dias, o meia Thiago Neves voltará ao time titular do Fluminense nesta quinta-feira, no duelo contra o Zamora, em Barinas, na Venezuela. A partida poderá selar a classificação do time carioca às oitavas de final da Copa Libertadores.

Thiago Neves estava fora do time desde a vitória sobre o Boca Juniors, na Bombonera, em razão de um estiramento muscular na coxa direita. Recuperado, ele retomou os trabalhos na semana passada e, nesta segunda-feira, voltou a treinar com o restante do grupo.

"Conversei com ele e perguntei o que preferia. Se começar jogando e ir até onde suportar ou entrar no segundo tempo. Ele preferiu entrar desde o início. Então vamos assim. Enquanto ele estiver em campo, vai dar 100%, mas com certeza não será durante 90 minutos", afirmou o técnico Abel Braga, após o treino desta terça.

Depois da atividade nas Laranjeiras, nesta manhã, a delegação do Fluminense embarca para a Venezuela na tarde desta terça. O duelo desta quinta pode garantir a classificação antecipada do Flu para as oitavas de final. Com nove pontos e na liderança do Grupo 4, o time carioca se classifica em caso de empate aliado a derrota do Arsenal de Sarandi para o Boca Juniors, que jogam mais cedo no mesmo dia.

CLÁSSICO - O zagueiro Gum deverá fazer sua primeira partida pelo Fluminense no clássico com o Botafogo, domingo, no Engenhão, pela Taça Rio. O defensor ainda não jogou em 2012 por causa da lenta recuperação de uma lesão na coxa, sofrida em setembro do ano passado.