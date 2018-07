Abel confirma titulares contra o Bangu, mas pode ter um desfalque

O técnico Abel Braga revelou nesta sexta-feira que mandará o Fluminense a campo com força máxima no domingo para enfrentar o Bangu, no Estádio de Los Larios, em Duque de Caxias, às 17h. Ele, entretanto, admitiu que um dos seus titulares sentiu lesão no treino fechado desta quinta-feira e pode desfalcar o time. Só não revelou quem.

"Temos um probleminha, pontualmente. Um jogador saiu do treino, vamos ver. Amanhã (sábado) a gente resolve. Vamos esperar. Pode ser que não dê para o jogo de domingo", explicou.

Diante do Internacional, quarta-feira, Abel poupou sete titulares. Ao menos seis voltam, exceto esse jogador que é dúvida. Assim, devem jogar Júlio César; Lucas, Henrique, Renato Chaves e Léo; Orejuela, Douglas e Gustavo Scarpa; Wellington, Sornoza e Henrique Dourado.

Na liderança do Grupo C da Taça Guanabara e já classificado para as semifinais, o Fluminense quer a vitória pela quarta rodada para avançar em primeiro. "Vamos tentar o primeiro lugar nesse domingo. De repente já dá para garantir. O jogo é difícil, complicado. O Bangu é um franco-atirador. Vamos com a mesma equipe, praticamente, a mesma forma de jogar, a mesma ofensividade, tentar um bom resultado", garantiu Abel.

O treinador não conta com o goleiro Diego Cavalieri e o atacante Pedro, que se recuperam de lesão. E também perdeu o zagueiro Gum, que sofreu uma fratura por estresse no pé direito. O veterano ainda não jogou no ano e só foi relacionado para o duelo contra o Internacional. Perdeu espaço para os titulares Henrique e Renato Chaves e até para o jovem Nogueira, primeiro reserva.