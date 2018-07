Abel considera derrota do Fluminense injusta: 'Estou feliz com minha equipe'

O técnico Abel Braga considerou injusta a derrota do Fluminense por 2 a 1 para o Corinthians, domingo, em São Paulo, na estreia das equipes no Campeonato Brasileiro. Na opinião dele, o time tricolor criou mais e merecia ter saído de campo com os três pontos.

"Minha equipe, pelo que apresentou, deveria ganhar o jogo se fosse para ter um ganhador. Um empate eu estaria chateado, mas não decepcionado. Com a derrota eu estou decepcionado, mas com a minha equipe estou muito feliz. Todo meu time se comportou muito bem. É raro você tomar dois gols da forma como aconteceu", afirmou.

Na visão do treinador, o Fluminense foi superior em campo e teve as melhores oportunidades de gol, enquanto que o Corinthians conseguiu a vitória graças a dois momentos de falta de concentração de seus jogadores.

"Não se pode dizer que foram jogadas trabalhadas que chegaram cara a cara com o goleiro. Não foram. O primeiro acontece de um tiro de meta do Corinthians. Conseguimos o gol de empate e depois só teve uma equipe em campo. Qual defesa meu goleiro fez? Tivemos duas ou três chances e acabamos sofrendo o gol de uma maneira não usual, porque aquela bola enfiada para o Sheik, de maneira vertical, nós com três zagueiros não estamos sofrendo há tempos", afirmou.

Apesar do placar adverso na rodada de abertura, o treinador acredita que o elenco do Fluminense poderá surpreender na competição. "Faltam 37 rodadas, não tenho como adivinhar tudo que vai acontecer. Saio daqui muito mais otimista do que cheguei. Queria ver a reação da minha equipe contra um time que tem um coletivo muito forte e conseguimos mostrar que estamos fortes também", finalizou.

O Fluminense tem a semana inteira livre para treinar e só volta a campo no domingo, pelo Brasileirão, quando receberá o Cruzeiro, no estádio do Maracanã, pela segunda rodada. O time mineiro perdeu para o Grêmio por 1 a 0, sábado, em sua estreia.